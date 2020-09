Omicidio Willy, perché le palestre non c'entrano nulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono passati un po' di giorni, eppure, giustamente, si continua a parlare di quanto accaduto a Colleferro. Vorrei rispondere a chi chiede che vengano chiuse le palestre, che non dipende dagli attrezzi ma dal soggetto che li usa. Vorrei anche dire che non si tratta di essere «palestrati» per compiere gesti così gravi. Anche non essendo palestrati, si può essere così poco portati agli altri, da lasciarsi andare contro un inerme, come è accaduto al povero Willy. Palestra o non palestra, conta la testa delle persone. Ho conosciuto campioni di quella specialità atletica, che erano persone assolutamente affabili e ben disposte. Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Sono passati un po' di giorni, eppure, giustamente, si continua a parlare di quanto accaduto a Colleferro. Vorrei rispondere a chi chiede che vengano chiuse le, che non dipende dagli attrezzi ma dal soggetto che li usa. Vorrei anche dire che non si tratta di essere «palestrati» per compiere gesti così gravi. Anche non essendo palestrati, si può essere così poco portati agli altri, da lasciarsi andare contro un inerme, come è accaduto al povero. Palestra o non palestra, conta la testa delle persone. Ho conosciuto campioni di quella specialità atletica, che erano persone assolutamente affabili e ben disposte.

Mentre, anche nella nostra città, in questi giorni, eravamo alle prese con fatti di cronaca legati a episodi di rissa verificatisi sul nostro lungomare, ecco che siamo rimasti tutti sconcertati, frast ...

Quando arrivai a Roma nel 1971 avevo quindici anni. Ero una ragazzina, ma già abbastanza matura e con un forte senso di responsabilità. Ero emigrata a dodici a Lisbona, dove avevo trascorso i miei pri ...

