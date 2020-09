Omicidio Willy, le associazioni scrivono alle scuole: “Ascoltate gli studenti” (Di lunedì 14 settembre 2020) COLLEFERRO – Una lettera aperta ai dirigenti scolastici e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio di Colleferro, Artena, Paliano, Segni, Anagni, Fiuggi, Palestrina, Genazzano, Velletri, Labico per chiedere di “creare nei primi giorni di scuola, un momento di ascolto di studentesse e studenti sulla notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro”. È l’iniziativa lanciata da associazioni, realtà sociali, parrocchie, gruppi religiosi e collettivi del territorio per dare un segnale di reazione e riflessione, a partire dalle scuole, dopo il feroce omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro una settimana fa. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) COLLEFERRO – Una lettera aperta ai dirigenti scolastici e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio di Colleferro, Artena, Paliano, Segni, Anagni, Fiuggi, Palestrina, Genazzano, Velletri, Labico per chiedere di “creare nei primi giorni di scuola, un momento di ascolto di studentesse e studenti sulla notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro”. È l’iniziativa lanciata da associazioni, realtà sociali, parrocchie, gruppi religiosi e collettivi del territorio per dare un segnale di reazione e riflessione, a partire dalle scuole, dopo il feroce omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte a Colleferro una settimana fa.

