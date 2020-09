Olimpiadi Tokyo, Malagò: “Punto interrogativo sulla presenza del pubblico” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Tokyo è pronta ma c’e’ un punto interrogativo legato alla presenza del pubblico. Cosi’ come per l’Nba, gli Internazionali di tennis e il campionato di calcio, a male estremi, estremi rimedi: ci auguriamo che ciò non avvenga”. Questo il dubbio posto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò in un intervento a “Radio Anch’io Sport” su Rai RadioUno. Il numero uno del Coni si è soffermato sulla possibile assenza degli spettatori alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) “è pronta ma c’e’ un puntolegato alladel pubblico. Cosi’ come per l’Nba, gli Internazionali di tennis e il campionato di calcio, a male estremi, estremi rimedi: ci auguriamo che ciò non avvenga”. Questo il dubbio posto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò in un intervento a “Radio Anch’io Sport” su Rai RadioUno. Il numero uno del Coni si è soffermatopossibile assenza degli spettatori alledi, rinviate al 2021.

sportface2016 : Il dubbio di #Malagò sulla presenza di pubblico a #Tokyo2020 - MariDLSG : RT @datokyoatokyo: Complimenti a Naomi Osaka, vincitrice degli US Open per la seconda volta in carriera (la prima nel 2018). L'anno prossim… - datokyoatokyo : Complimenti a Naomi Osaka, vincitrice degli US Open per la seconda volta in carriera (la prima nel 2018). L'anno pr… - GinRitmica : Tokyo 2021 – I Giochi si faranno ! Pandemia o meno. - SanMarino_RTV : 'Oltre il titolo', tra Tokyo e calcio inglese con Nicola Roggero | Nell'appuntamento col giornalista di @SkySport s… -