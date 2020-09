Oggi è il compleanno di Desiré Cordero: ecco il post social di Lady Correa (Di lunedì 14 settembre 2020) Giornata da ricordare per Desiré Cordero: la fidanzata dell'attaccante della Lazio Joaquin Correa Oggi compie gli anni e lo 'festeggia' con i suoi follower. "Buon compleanno a me. 13 settembre", il commento della bella Desiré.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFH33wdKZTK/" Oggi è il compleanno di Desiré Cordero: ecco il post social di Lady Correa Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 14 settembre 2020) Giornata da ricordare per Desiré: la fidanzata dell'attaccante della Lazio Joaquincompie gli anni e lo 'festeggia' con i suoi follower. "Buona me. 13 settembre", il commento della bella Desiré.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFH33wdKZTK/"è ildi DesiréildiGolssip.

chetempochefa : «La bellezza salverà il mondo. Una persona alla volta, ma lo salverà» Facciamo tanti auguri di buon compleanno a… - chetempochefa : Oggi siamo noi i festeggiati! Il #13settembre del 2003 c’è stata la prima puntata in assoluto di Che Tempo Che Fa,… - SkyArte : Buon compleanno #RenzoPiano! Figura chiave dell’architettura internazionale degli ultimi quarant'anni, spegne oggi… - LiviaColonnese : RT @GioChirilly: Oggi vanno a #scuola come i soldatini, ammuseruolati dopo avergli misurato la febbre, senza potersi toccare, scambiare una… - Dacianberserke1 : RT @alebartis: Oggi è il mio compleanno. Festeggia con me nella mia Area Fans : -