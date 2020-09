Ocse | PIL in picchiata nei Paesi G20

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico () certifica la caduta del Prodotto interno lordo a livello globale, come un crollo senza precedenti, nel secondo trimestre dell’anno. L’organizzazione di Parigi conferma l’impatto della pandemia di coronavirus e dei lockdown effettuati per contenerne la diffusione. E, riguardo all’aggregato del PIL complessivo del G20 segnala un -6,9% rispetto ai tre mesi precedenti e -9,1% su base annua. L’ricorda che nel primo trimestre del 2009, il più duramente colpito dalla recessione seguita alla crisi subprime, il PIL del G20 segnò un calo trimestrale dell’1,6%. L’India si colloca in cima alla lista deipiù colpiti con un -25,2%. Seguono la Gran Bretagna con -20,4% e il Messico con ...