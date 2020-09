“Non salutarsi col gomito”. Covid, l’appello dell’Oms: “Ecco com’è meglio e sicuro” (Di lunedì 14 settembre 2020) Coronavirus, tutte le misure di sicurezza per evitare i contagi. Il consiglio dell’Oms si è espresso a chiare lettere indicando un modo ancora più efficace per attenersi ancor più alle misure di distanziamento sociale. “Sarebbe meglio salutarsi portando la mano sul cuore piuttosto che toccandosi i gomiti l’uno con l’altro”, afferma il consiglio dell’Oms affinchè “la distanza di sicurezza di almeno un metro non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle”. Questa la raccomandazione per contenere il contagio da Coronavirus. Un messaggio condiviso anche dal Direttore Generale dell’Oms.



