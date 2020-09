“Non ne usciamo”. Ferrari, la resa definitiva: adesso anche Binotto ammette il disastro (Di lunedì 14 settembre 2020) La cosa più brutta dell'inedito Gran Premio della Toscana è stata proprio la Ferrari, che ha festeggiato la millesima gara con un'altra prestazione impalpabile e figlia di una macchina incapace di presentare anche il minimo miglioramento. Ormai è chiaro a tutti: per le rosse non c'è alcuna speranza in questa stagione, non resta che attendere mestamente che arrivi il 2021. Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono finiti nelle retrovie nonostante otto ritiri, tre partenze, due bandiere rosse, errori e guasti. E pensare che il monegasco ad un certo punto si era ritrovato in terza posizione, ma solo per subire l'umiliazione di essere sverniciato da chiunque senza alcun tipo di problema. L'assurdità della situazione in casa Ferrari è dipinta dal fatto che la miglior notizia del GP è che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) La cosa più brutta dell'inedito Gran Premio della Toscana è stata proprio la, che ha festeggiato la millesima gara con un'altra prestazione impalpabile e figlia di una macchina incapace di presentareil minimo miglioramento. Ormai è chiaro a tutti: per le rosse non c'è alcuna speranza in questa stagione, non resta che attendere mestamente che arrivi il 2021. Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono finiti nelle retrovie nonostante otto ritiri, tre partenze, due bandiere rosse, errori e guasti. E pensare che il monegasco ad un certo punto si era ritrovato in terza posizione, ma solo per subire l'umiliazione di essere sverniciato da chiunque senza alcun tipo di problema. L'assurdità della situazione in casaè dipinta dal fatto che la miglior notizia del GP è che ...

fearlvess : ti prego non usciamo questa sera restiamo qui ad accarezzare il gatto - ivan48309905 : Pandemia, perché non usciamo dal falso pensiero dominante? - FRANCESCO O... - beatandlove : @F_Di_Do Qua se non usciamo dal tunnel cattivissimo me saga mi faccio ricoverare - pianderlino41 : Pandemia, perché non usciamo dal falso pensiero dominante? - FRANCESCO O... - metalblanco1991 : RT @BluHelga: Perché io mi scopro un po’ merda ogni volta che li incontro. Il bello è che lei mi chiede ogni volta: ma perché non usciamo p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non usciamo”