Non esiste alcuna legge che ti impone la mascherina – La bufala della “forza di autorità e forza di legge” (Di lunedì 14 settembre 2020) Non esiste alcuna legge che ti impone la mascherina è quel genere di Catena di S. Antonio che si ricicla costantemente. Potremmo sostanzialmente far notare che si tratta dello stesso, identico, testo affrontato nella segnalazione dal titolo “Salve agente, non c’è nessuna legge che preveda l’obbligo di mettere una mascherina, ora la vado a denunciare”, semplicemente redatta non più in forma di dialogo immaginario con un agente inventato, ma sottoforma di un pedante quanto scorretto pseudo-testo divulgativo. Ergo, una bufala complottistica. Ma è quello su cui punta chi reimpacchetta le stesse bufale in forme sempre diverse: per il bufalaro medio la forma batte la sostanza, e cambiare la ... Leggi su bufale (Di lunedì 14 settembre 2020) Nonche tilaè quel genere di Catena di S. Antonio che si ricicla costantemente. Potremmo sostanzialmente far notare che si tratta dello stesso, identico, testo affrontato nella segnalazione dal titolo “Salve agente, non c’è nessunache preveda l’obbligo di mettere una, ora la vado a denunciare”, semplicemente redatta non più in forma di dialogo immaginario con un agente inventato, ma sottoforma di un pedante quanto scorretto pseudo-testo divulgativo. Ergo, unacomplottistica. Ma è quello su cui punta chi reimpacchetta le stesse bufale in forme sempre diverse: per ilro medio la forma batte la sostanza, e cambiare la ...

