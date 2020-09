“Non abbiamo più paura di Lukashenko” | il racconto dalla piazza bielorussa che sfida il regime “Basta violenza | ci siamo svegliati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) C’è una cosa che rende fieri tutti i bielorussi in questi giorni di grande speranza per un cambio epocale: l’unità. “Non era mai successo prima che fossimo così uniti. Le persone che prima protestavano si potevano contare sul palmo della mano ed erano visti come pazzi. Nessuno sembrava poter avere il coraggio di reagire. Oggi invece mi sento fiero”, commenta Denis, 38 anni. “superato le nostre paure. Il luogo comune del ‘non facciamo nulla per non peggiorare le cose’. Ora la gente non hadi esprimere il proprio pensiero” racconta invece Tom, 36. A dimostrazione che la popolazione non ha più, molti si riuniscono nei cortili delle case e nei quartieri per cantare, discutere, ascoltare musica popolare. È un momento conviviale, dove ...