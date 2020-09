Nomadland | Leone d’Oro al Festival di Venezia

(Di lunedì 14 settembre 2020) Un film americano incoronato a: ““, interpretato dalla sorprendente forza magnetica dell’attrice vincitrice di due Oscar, Frances McDormand, ha vinto ild’Oro al termine di un’edizione segnata da questa triste crisi del Coronavirus. Chi è Frances McDormand Frances McDormand è sposata con il noto regista e scrittore Joel Coen dal 1984, anno in cui ha esordito per la prima volta sul grande schermo, diretta dallo stesso marito, con il film “Blood Simple – Sangue facile“. È nata a Gibson City, il 23 giugno 1957 ed è una fra le più brave attrici statunitensi. Normadland, le origini “Normadland” prende origine dall’omonimo libro di Jessica Bruder, l’opera nasce in sei mesi di vita nella wilderness ...

Venezia 77 si conclude con il Leone d'Oro per il Miglior Film a Nomadland di Chloe Zao e la Coppa Volpi per il Miglior Attore a Pierfrancesco Favino per la sua interpretazione in Padrenostro.