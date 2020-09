Nole, dopo lo shock ora l'obiettivo si chiama... Federer (Di lunedì 14 settembre 2020) Il serbo è pronto a riscattarsi a Roma dopo la tanto discussa sospensione nel Major di New York Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 14 settembre 2020) Il serbo è pronto a riscattarsi a Romala tanto discussa sospensione nel Major di New York

“Il mio regno per un cavallo” disse Benoit Paire giocando a carte alla ricerca di un ‘9’ per mettere la scopa. “Dai, giochiamo con le carte francesi, giochiamo a burracovid” disse Kiki Mladenovic. “Il ...

Internazionali d’Italia, Djokovic: «Non dimenticherò mai la squalifica all’Us Open»

Sulla testa non c'è la cenere, ma quello che si presenta a Roma è un Novak Djokovic pentito: consapevole di averla fatta grossa, ma anche del fatto che la squalifica allo US Open per aver colpito con ...

