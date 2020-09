Noi Campani: Pozzuto nominato presidente della sezione di San Marco dei Cavoti (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti (Bn) – Continua a raccogliere consensi e a radicarsi in provincia il movimento politico di Clemente Mastella ‘Noi Campani’. Questa mattina Angelo Pozzuto è stato nominato presidente della sezione di San Marco dei Cavoti nonché coordinatore d’area. A darne notizia sono il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinciale Domenico Parisi: “Le continue adesioni che stiamo registrando in provincia – hanno commentato – sono sintomatiche di un movimento politico che se pur giovane riesce a interpretare le necessità dei territori accorciando le distanze tra la gente e le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSandei(Bn) – Continua a raccogliere consensi e a radicarsi in provincia il movimento politico di Clemente Mastella ‘Noi’. Questa mattina Angeloè statodi Sandeinonché coordinatore d’area. A darne notizia sono il segretario provinciale Molly Chiusolo e ilprovinciale Domenico Parisi: “Le continue adesioni che stiamo registrando in provincia – hanno commentato – sono sintomatiche di un movimento politico che se pur giovane riesce a interpretare le necessità dei territori accorciando le distanze tra la gente e le ...

