No Tav | Cassazione conferma condanna al carcere per Dana Lauriola

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 14 settembre 2020) Due anni diper, attivista No Tav e del centro sociale Askatasuna. La Corte diavevato la militante già nel 2019 per una manifestazione in Val di Susa, ma oggi sono state respinte le richieste di misure alternative alper la 38enne. L’episodio per cuiè statata risale al 3 marzo 2012 quando il casello dell’autostrada all’altezza di Avigliana fu bloccato per permettere alle auto di passare senza pagare il pedaggio nell’ambito di una campagna contro il governo Monti. L’episodio contestato risale al 3 marzo 2012 quando circa trecento persone bloccarono il casello di Avigliana dell’autostrada Torino-Bardonecchia permettendo alle ...