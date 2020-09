Nina Moric replica dopo l’intervista a Fabrizio Corona: “Hai fallito, ecco perché evito di stare nella tua vita” (FOTO) (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri, domenica 13 settembre, è andata in onda la prima puntata di Live non è la D’Urso. Tra gli ospiti c’è stato anche Fabrizio Corona, il quale ha parlato del suo rapporto con Carlos, dei suoi cambiamenti ed ha menzionato anche il recente allontanamento con Nina Moric. L’ex re dei paparazzi è sembrato molto pacato e tranquillo rispetto al solito ed ha affrontato in modo esplicativo tutte le questioni trattate. dopo la messa in onda, però, Nina ha sentito il bisogno di intervenire e chiarire meglio la situazione. L’allontanamento tra Fabrizio e Nina Durante l’intervista, Fabrizio Corona ha detto che Nina Moric è ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri, domenica 13 settembre, è andata in onda la prima puntata di Live non è la D’Urso. Tra gli ospiti c’è stato anche, il quale ha parlato del suo rapporto con Carlos, dei suoi cambiamenti ed ha menzionato anche il recente allontanamento con. L’ex re dei paparazzi è sembrato molto pacato e tranquillo rispetto al solito ed ha affrontato in modo esplicativo tutte le questioni trattate.la messa in onda, però,ha sentito il bisogno di intervenire e chiarire meglio la situazione. L’allontanamento traDurante l’intervista,ha detto cheè ...

trash_italiano : PERCHÉ MI RICORDA NINA MORIC? #uominiedonne - trash_italiano : NINA MORIC CHE VA DAL VETERINARIO PER FAR VISITARE IL SUO GATTO MA DIMENTICA IL GATTO ?? - trash_italiano : Oggi feelin’ like Nina Moric che va dal veterinario per il gatto ma dimentica il gatto. - zazoomblog : Nina Moric replica dopo l’intervista a Fabrizio Corona: “Hai fallito ecco perché evito di stare nella tua vita” (FO… - BITCHYFit : Nina Moric attacca Corona e annuncia il debutto televisivo di loro figlio: “Non hai detto che a ottobre sarà a…” -