Niente missili da Kim per la festa del Partito di ottobre?

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 14 settembre 2020) Pochi giorni fa il Csis, il Center for Strategic and International Studies, aveva pubblicato immagini satellitari che mostravano attività sospetta nella base navale di Sinpo, in Corea del Nord, che lasciavano presagire che Pyongyang si preparasse per un possibile lancio di un Slbm (Submarine-Launched Ballistic Missile) probabilmente in occasione dell’anniversario di fondazione deldei … InsideOver.