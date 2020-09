Next | trama | cast | anticipazioni serie tv Quando esce

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 14 settembre 2020) Per ottobre 2020 tutto sembra essere pronto per il lancio di una nuovatv targata Fox: stiamo parlando di. Lo show appartiene al genere fantascientifico e la prima stagione conterà un numero potenziale di episodi tra i 10 e i 13. A occuparsi della distribuzione in Italia sarà con ogni probabilità Sky. L’idea dellatv nasce dalla mente di Manny Coto grazie a un aneddoto raccontato durante un’intervista: il dispositivo di Alexa del figlio avrebbe iniziato a parlare da solo durante la notte senza comando; a tal proposito ha dichiarato:Segui Termometro Politico su Google News “Abbiamo a che fare con una super intelligenza che ha accesso ad un’incredibile quantità di informazioni.“ Prima di passare ai dettagli dellae del ...