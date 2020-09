Nel centrodestra si allarga la tentazione del 'No' (Di lunedì 14 settembre 2020) Nell'opposizione la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, favorevole per il sì al taglio dei parlamentari, dice che è attratta dall'eventualità di un No al Referendum per dare la spallata al ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 settembre 2020) Nell'opposizione la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, favorevole per il sì al taglio dei parlamentari, dice che è attratta dall'eventualità di un No al Referendum per dare la spallata al ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel centrodestra “Derby” nel centrodestra a Legnano. Confronto a distanza sulla mobilità malpensa24.it Comunali: Quartu, Stevelli candidato sindaco centrodestra

Ora è ufficiale: Christian Stevelli sarà il candidato sindaco per le prossime amministrative di Quartu Sant'Elena del 25 e 26 ottobre. Stevelli è stato indicato dalla coalizione di centrodestra, c ...

Castiglioni riparte da FdI:

Si riparte, da uno dei “vecchi” cavalli di battaglia. Piefrancesco Castiglioni, maceratese di 69 anni, da poche settimane è in pensione dopo una vita trascorsa in vari ruoli a Ragioneria (studente, pr ...

