Nel carnevale dell’antifascismo permanente sfila anche il Pappalardo generale Antonio (Di lunedì 14 settembre 2020) Si aggiunge anche la maschera del Papallardo generale Antonio al variopinto carnevale antifascista in sfilata permanente nella politica italiana. All’allegra brigata l’ufficiale, già sottosegretario di Ciampi e ora aspirante icona degli anti-Casta orfani di Di Maio, reca in dote la tinta arancione. È il colore dei Gilet dei suoi seguaci. Li ha voluto cromaticamente ancora più carichi degli originali gialli francesi, di cui però, per fortuna, riesce a malapena ad essere solo baffuta e bonaria parodia. Tempo fa, infatti, il generale si divertiva a far “arrestare” i parlamentari intercettati per strada con la lunare accusa di usurpazione di funzione pubblica. Pappalardo fa l’anti-Casta, ma fu ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 settembre 2020) Si aggiungela maschera del Papallardoal variopintoantifascista intanella politica italiana. All’allegra brigata l’ufficiale, già sottosegretario di Ciampi e ora aspirante icona degli anti-Casta orfani di Di Maio, reca in dote la tinta arancione. È il colore dei Gilet dei suoi seguaci. Li ha voluto cromaticamente ancora più carichi degli originali gialli francesi, di cui però, per fortuna, riesce a malapena ad essere solo baffuta e bonaria parodia. Tempo fa, infatti, ilsi divertiva a far “arrestare” i parlamentari intercettati per strada con la lunare accusa di usurpazione di funzione pubblica.fa l’anti-Casta, ma fu ...

SecolodItalia1 : Nel carnevale dell’antifascismo permanente sfila anche il Pappalardo generale Antonio - GorskiPark : @suocerag @lilGoosy È il motivo per il quale tifo Bears - principalmente perché ho i parenti che vivono a Chicago e… - Tina18946049 : La festa privata nel giorno del carnevale apposta non l’ha bloccata !! Per i suoi interessi ! Basta Bugie Brugnaro… - Tina18946049 : Tele Venezia nel confronto , Brugnaro gli brucia per gli stivali , ricorda che ha dovuto bloccare il carnevale e fa… - ivantaglia5 : @dhomash @Sentenza2020 @pisto_gol Nel calcio dell epoca maradona era un centrocampista offensivo. Il napoli giocava… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel carnevale I "Toponi" campioni del Carnevale di Cento Estense.com Venezia, pronti i tornelli per i turisti: prenotazione e chiave sul cellulare

Si farà tutto con lo smartphone, basterà avere il Qr code per vedersi spalancate le porte di Venezia. Il sistema è pronto da mesi ma il Covid ha fatto rimandare tutto alla primavera 2021 (l’entrata in ...

I teschi d’autore, realizzati dagli artisti del Carnevale di Viareggio, in mostra alla Milano Design City

. Dal 28 settembre al 10 ottobre una selezione delle opere che hanno fatto parte del percorso espositivo “The Skull parade” sarà esposta lungo via Marconi, davanti al Museo del Novecento, in prossimit ...

Si farà tutto con lo smartphone, basterà avere il Qr code per vedersi spalancate le porte di Venezia. Il sistema è pronto da mesi ma il Covid ha fatto rimandare tutto alla primavera 2021 (l’entrata in .... Dal 28 settembre al 10 ottobre una selezione delle opere che hanno fatto parte del percorso espositivo “The Skull parade” sarà esposta lungo via Marconi, davanti al Museo del Novecento, in prossimit ...