Nazionale femminile, Linari: "Rinvio gara con Israele? Dispiace, ma la salute è prioritaria" (Di lunedì 14 settembre 2020) La Nazionale Italiana di calcio femminile avrebbe dovuto disputare una gara contro Israele il prossimo 17 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Castellani di Empoli ma, per via delle restrizioni dovute al Covid-19, la partita è stata rinviata. Una delle giocatrici più esperte dell'Italia, Elena Linari, ha voluto commentare tale situazione: "Dispiace non poter cominciare la stagione giocando giovedi' ma la salute viene davanti a tutto e il nostro obiettivo e' molto piu' grande di una singola partita: perche' vogliamo qualificarci per gli Europei a punteggio pieno e per fare grandi cose". La data del recupero verrà decisa nelle prossime ore, ma intanto le azzurre guidate dal ct Milena Bertolini proseguono ...

