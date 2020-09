Navalny, anche Francia e Svezia confermano l’avvelenamento col Novichok. Elezioni locali: candidati blogger eletti a Tomsk e Novosibirsk (Di lunedì 14 settembre 2020) anche i laboratori di Francia e Svezia confermano la tesi dei medici tedeschi sulla quale è nato un caso diplomatico tra Mosca e Berlino: l’oppositore russo Alexei Navalny è stato avvelenato con l’agente nervino Novichok. A riferirlo è il governo della Repubblica Federale che, in una nota, scrive: “I risultati dei test in laboratori speciali in Francia e Svezia sono sul tavolo e confermano quanto emerso dalle analisi tedesche” svolte dal laboratorio speciale dell’esercito. Così il governo di Angela Merkel torna a chiedere “a Mosca di chiarire gli accadimenti”, come ha dichiarato il portavoce della Cancelliera, Steffen Seibert. Il governo federale “è in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020)i laboratori dila tesi dei medici tedeschi sulla quale è nato un caso diplomatico tra Mosca e Berlino: l’oppositore russo Alexeiè stato avvelenato con l’agente nervino. A riferirlo è il governo della Repubblica Federale che, in una nota, scrive: “I risultati dei test in laboratori speciali insono sul tavolo equanto emerso dalle analisi tedesche” svolte dal laboratorio speciale dell’esercito. Così il governo di Angela Merkel torna a chiedere “a Mosca di chiarire gli accadimenti”, come ha dichiarato il portavoce della Cancelliera, Steffen Seibert. Il governo federale “è in ...

Prima di essere avvelenato Navalny era impegnato nella campagna elettorale contro i candidati filo-Cremlino. Le operazioni di voto si sono svolte anche all'aperto, ufficialmente per limitare i rischi ...

In Russia è tempo di voto. Alle elezioni regionali il partito di Putin sta già annunciando la schiacciante vittoria. Ma l’ombra di irregolarità ai seggi si allarga, proprio a poche settimane dall’avel ...

