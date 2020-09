(Di martedì 15 settembre 2020)è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, tornato con la quinta edizione lunedì 14 settembre 2020.è fidanzato con, conosciamo qualche dettaglio della ragazza.Nata il 24 dicembre 1997,ha 23 anni ed è del segno del Capricorno. Originaria della provincia di Sondrio, a Piantedo, di professione modella, è diventata famosa con la sua partecipazione ad Uomini e Donne come corteggiatrice. Inizialmente scesa per Ivan Gonzalez, continua il suo percorso nel dating show di Canale 5 con il tronista, che la sceglierà come ...

menegonnicole : Tommaso Zorzi vs Natalia Paragoni Che rapidità Tommy #GFVIP - odiotutti01 : @cleliaparawind @aidalaverdadera Credo proprio che si riferisca allo scherzo delle Iene fatto da Andrea Zelletta al… - toysblogit : Natalia Paragoni: chi è la fidanzata di Andrea Zelletta - blazedrops_ : RT @ItsChiaraPre: Immaginatevi Natalia Paragoni e Massimiliano Morra fidanzati #GFVIP - Badluckcontinue : RT @ItsChiaraPre: Immaginatevi Natalia Paragoni e Massimiliano Morra fidanzati #GFVIP -

Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta, l’ex tronista di Uomini e Donne “promosso” a concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Una partecipazione che si preannuncia non semplice per la ex ...Ha partecipato come tronista a Uomini e Donne, dove ha scelto Natalia Paragoni, la sua attuale compagna. Ex promessa del calcio, Andrea ha iniziato a fare il modello per caso, grazie ad alcuni amici, ...Andrea Zelletta è nato a Taranto, il 2 luglio del 1993. È tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Conosciuto soprattutto per aver ricoperto il ruolo di tronista di Uomini e Donne, dove ha scel ...