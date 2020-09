Napoli, Milik sempre più giallorosso e l’indizio su Koulibaly (Di lunedì 14 settembre 2020) Verso l’accordo tra Napoli e Roma che trattano sulla formula “solo cash”. Intanto nell’ultima amichevole la fascia non è andata al senegalese Si va verso uno sblocco della situazione che riguarda Arek Milik. Eliminato Under dalla trattativa, che ormai non fa più al caso del Napoli viste le eccessive richieste d’ingaggio dell’agente Ramadani. Napoli e … L'articolo Napoli, Milik sempre più giallorosso e l’indizio su Koulibaly proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 settembre 2020) Verso l’accordo trae Roma che trattano sulla formula “solo cash”. Intanto nell’ultima amichevole la fascia non è andata al senegalese Si va verso uno sblocco della situazione che riguarda Arek. Eliminato Under dalla trattativa, che ormai non fa più al caso delviste le eccessive richieste d’ingaggio dell’agente Ramadani.e … L'articolopiùe l’indizio suproviene da YesLife.it.

Solano_56 : “Devi seguire quello che succede tra Napoli e Roma”, lo dice l'entourage di #Dzeko a @ASRomaPress. Un effetto dom… - AlfredoPedulla : #Milik: base di intesa con la #Roma a 5 milioni con i bonus a stagione. Adesso serve ridurre le distanze tra #Roma… - mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Milik, va avanti la trattativa tra il Napoli e la Roma, ecco le cifre in ballo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DA ROMA - Ecco quanto è disposto ad offrire il club giallorosso al Napoli per Milik -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Milik Caso Milik, Koulibaly, l'incontrista: quanti problemi per il Napoli La Gazzetta dello Sport Victor Osimhen, Napoli: perché comprarlo (e perché no) al Fantacalcio

Nato a Lagos, in Nigeria, il 29 Dicembre 1998, Osimhen cresce in compagnia di due amici inseparabili: il pallone e la povertà estrema. Si è detto moltissimo della sua infanzia passata praticamente sen ...

Inter, rispunta Llorente come bomber di scorta

Il problema (per l’Inter) è che Giroud ha messo in cima ai suoi pensieri la Juventus, considerato che è la prima alternativa a Suarez e Dzeko per raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain. È invece una ...

Nato a Lagos, in Nigeria, il 29 Dicembre 1998, Osimhen cresce in compagnia di due amici inseparabili: il pallone e la povertà estrema. Si è detto moltissimo della sua infanzia passata praticamente sen ...Il problema (per l’Inter) è che Giroud ha messo in cima ai suoi pensieri la Juventus, considerato che è la prima alternativa a Suarez e Dzeko per raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain. È invece una ...