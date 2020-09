Napoli. Maria Paola uccisa dal fratello, la famiglia lo difende: “Non voleva ucciderla. Michele voleva riportarla a casa” (Di lunedì 14 settembre 2020) Non voleva ucciderla, ma avrebbe perfino rianimato Maria Paola. Questa la versione della famiglia di Maria Paola Gaglione, la giovane vittima dell’incidente stradale di venerdì sera a Caivano, mentre era a bordo di una moto con il compagno Ciro. Napoli. Maria Paola uccisa dal fratello, la famiglia lo difende A causare l’incidente sarebbe stato il … L'articolo Napoli. Maria Paola uccisa dal fratello, la famiglia lo difende: “Non voleva ... Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 settembre 2020) Non, ma avrebbe perfino rianimato. Questa la versione delladiGaglione, la giovane vittima dell’incidente stradale di venerdì sera a Caivano, mentre era a bordo di una moto con il compagno Ciro.dal, laloA causare l’incidente sarebbe stato il … L'articolodal, lalo: “Non...

