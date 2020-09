Napoli, Gattuso ha deciso. Petagna resterà in azzurro (Di lunedì 14 settembre 2020) Gattuso prende una decisione su Petagna Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, Gattuso ha comunicato a Giuntoli la sua decisione su Andrea Petagna. … L'articolo Napoli, Gattuso ha deciso. Petagna resterà in azzurro proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 14 settembre 2020)prende una decisione suSecondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport,ha comunicato a Giuntoli la sua decisione su Andrea. … L'articoloharesterà inproviene da ForzAzzurri.net.

Sport_Mediaset : #Napoli Possibile isolamento precauzionale per #Gattuso e giocatori ?? A rischio i prossimi impegni della squadra ??… - Gazzetta_it : #Mercato #Napoli vicino a #Szoboszlai: gioiello in arrivo alla corte di Gattuso - DiMarzio : Futuro #Milik e #Koulibaly, le parole di #Gattuso - RaffaeleNaples7 : Gattuso che convoca i calciatori del Napoli per la sfida contro il Parma - news24_napoli : Palladino: “Napoli da scudetto se non cede Koulibaly. Mertens? Possibili… -