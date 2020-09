MXGP Emilia Romagna | Cairoli | ' Motivato a lottare per il campionato'

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tonyha siglato la sua vittoria numero 91 al Gran Premio dell'. Un successo che gli vale anche la tabella rossa in: il siciliano passa infatti a condurre la classifica ...

lorexpo27 : RT @P300it: MXGP | GP Emilia Romagna, Cairoli: “Vincere e prendere la tabella rossa è grandioso” ? di Federico Benedusi ?? - federicob95 : RT @P300it: MXGP | GP Emilia Romagna, Paulin: “Non ho recuperato dalla caduta di domenica scorsa” ? di Federico Benedusi ?? - federicob95 : RT @P300it: MXGP | GP Emilia Romagna, Monticelli: “Una settimana difficile, sono esausto” ? di Federico Benedusi ?? - P300it : MXGP | GP Emilia Romagna, Monticelli: “Una settimana difficile, sono esausto” ? di Federico Benedusi ??… - P300it : MXGP | GP Emilia Romagna, Paulin: “Non ho recuperato dalla caduta di domenica scorsa” ? di Federico Benedusi ??… -

Ultime Notizie dalla rete : MXGP Emilia

Tony Cairoli ha siglato la sua vittoria numero 91 al Gran Premio dell’Emilia Romagna. Un successo che gli vale anche la tabella rossa in campionato: il siciliano passa infatti a condurre la classifica ...Tony Cairoli conquista il secondo GP stagione e torna in vetta alla classifica del Mondiale della MXGP 2020. Con due secondi posti in gara-1 e gara-2 a Faenza il nove volte iridato di Motocross si agg ...