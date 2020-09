“Musica dentro”: le detenute di Torino che cantano De Andrè (Di lunedì 14 settembre 2020) Un libro per raccontare l’esperienza del carcere attraverso le detenute della Casa circondariale Lorusso Cutugno e il laboratori di musica con il quali si sono cimentate nelle canzoni di De Andrè. Si intitola “Musica dentro” il volume edito da Impremix edizione e di cui si discuterà mercoledì 16 settembre alle ore 18 al Mausoleo della Bela Rosin (strada Castello di Mirafiori 148/7) con gli autori e le protagoniste. Cinzia Morone e Marco Raiteri hanno infatti sviluppato l’omonimo progetto all’interno della sezione femminile del carcere di Torino. Il volume, accompagnato da un dvd, rappresenta un percorso fatto di parole e di note avvolgente ed emozionante che ha avuto il suo culmine nello spettacolo messo in scena sul palco del teatro del carcere, con la partecipazione dei ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 settembre 2020) Un libro per raccontare l’esperienza del carcere attraverso ledella Casa circondariale Lorusso Cutugno e il laboratori di musica con il quali si sono cimentate nelle canzoni di De Andrè. Si intitola “Musica dentro” il volume edito da Impremix edizione e di cui si discuterà mercoledì 16 settembre alle ore 18 al Mausoleo della Bela Rosin (strada Castello di Mirafiori 148/7) con gli autori e le protagoniste. Cinzia Morone e Marco Raiteri hanno infatti sviluppato l’omonimo progetto all’interno della sezione femminile del carcere di. Il volume, accompagnato da un dvd, rappresenta un percorso fatto di parole e di note avvolgente ed emozionante che ha avuto il suo culmine nello spettacolo messo in scena sul palco del teatro del carcere, con la partecipazione dei ...

