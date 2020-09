Mulan: la protesta che boicotta il celebre remake della Disney (Di lunedì 14 settembre 2020) Prima contrastato dagli attivisti di Hong Kong, poi nel mirino per i ringraziamenti alle autorità dello Xianjang e ora ostacolato in Cina. Una partenza non facile quella di Mulan Il Coronavirus ha portato non pochi problemi all’industria cinematografica e le conseguenze le ha subite anche Mulan, film tratto dal famoso cartone Disney. Per far fronte alla chiusura dei cinema è uscito sulla piattaforma Disney, in Paesi come gli Stati Uniti, mentre in altri Paesi, come la Cina, è arrivato nelle sale. Mulan ha dovuto affrontare, però, anche altri inconvenienti. Dapprima è stato contrastato dagli attivisti di Hong Kong per le dichiarazioni della protagonista Liu Yifei in sostegno alla polizia di Hong Kong. In poche ore l’hashtag ... Leggi su zon (Di lunedì 14 settembre 2020) Prima contrastato dagli attivisti di Hong Kong, poi nel mirino per i ringraziamenti alle autorità dello Xianjang e ora ostacolato in Cina. Una partenza non facile quella diIl Coronavirus ha portato non pochi problemi all’industria cinematografica e le conseguenze le ha subite anche, film tratto dal famoso cartone. Per far fronte alla chiusura dei cinema è uscito sulla piattaforma, in Paesi come gli Stati Uniti, mentre in altri Paesi, come la Cina, è arrivato nelle sale.ha dovuto affrontare, però, anche altri inconvenienti. Dapprima è stato contrastato dagli attivisti di Hong Kong per le dichiarazioniprotagonista Liu Yifei in sostegno alla polizia di Hong Kong. In poche ore l’hashtag ...

