Mugello, i tifosi dell'Arrabbiata: 'Pista da Mondiale. Ferrari? Fare meglio era difficile' (Di lunedì 14 settembre 2020) Un misto di delusione, ma anche di consapevolezza che sotto all'8° posto per Charles Leclerc era quasi impossibile scendere. Dalle parole di alcuni tifosi - erano un centinaio circa fuori il circuito, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 settembre 2020) Un misto di delusione, ma anche di consapevolezza che sotto all'8° posto per Charles Leclerc era quasi impossibile scendere. Dalle parole di alcuni- erano un centinaio circa fuori il circuito, ...

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Obiettivo del Mugello? Punti e far divertire i tifosi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - infoitsport : Mugello, i tifosi dell’Arrabbiata: “Ferrari, fare meglio era difficile” - LeoAmbro999 : RT @VinceJfc: Decisione incomprensibile, perché al Mugello e a Misano c'erano tifosi e in uno stadio no? Perché nei cinema puoi andare sen… - VinceJfc : Decisione incomprensibile, perché al Mugello e a Misano c'erano tifosi e in uno stadio no? Perché nei cinema puoi… - maridesi9624 : RT @SalpadrinoT: Meno male che i pochi tifosi sugli spalti del Mugello stavolta hanno applaudito Lewis Hamilton. Un campione straordinario… -