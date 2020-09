Mugello F1, tante critiche ricevute. Ecco il punto della situazione (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo il Gran Premio di F1 disputato ieri al Mugello, sono state mosse tante critiche riguardanti la pericolosità del circuito, che per la prima volta entra a far parte del campionato di Formula 1 attraverso il GP della Toscana Ferrari 1000. Ma la causa dei vari incidenti e delle conseguenti due bandiere rosse, è davvero attribuibile alla configurazione e alla struttura del circuito? Analizziamo le varie accuse ricevute dalla pista. Mugello F1, tante critiche ricevute – L’incidente in partenza Già da prima della partenza, durante il giro di formazione, Max Verstappen ha percepito dei problemi al motore, problemi che già esistevano lo scorso weekend e che l’hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo il Gran Premio di F1 disputato ieri al, sono state mosseriguardanti la pericolosità del circuito, che per la prima volta entra a far parte del campionato di Formula 1 attraverso il GPToscana Ferrari 1000. Ma la causa dei vari incidenti e delle conseguenti due bandiere rosse, è davvero attribuibile alla configurazione e alla struttura del circuito? Analizziamo le varie accusedalla pista.F1,– L’incidente in partenza Già da primapartenza, durante il giro di formazione, Max Verstappen ha percepito dei problemi al motore, problemi che già esistevano lo scorso weekend e che l’hanno ...

