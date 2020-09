Morte Maria Paola Gaglione, domani nel Parco Verde di Caivano i funerali (Di lunedì 14 settembre 2020) Saranno celebrati domani alle 16:30 nella chiesa di San Paolo Apostolo, al Parco Verde di Caivano, i funerali di Maria Paola Gaglione, la giovane morta ieri dopo essere stata inseguita e speronata dal ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 14 settembre 2020) Saranno celebratialle 16:30 nella chiesa di San Paolo Apostolo, aldi, idi, la giovane morta ieri dopo essere stata inseguita e speronata dal ...

SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - rtl1025 : ?? 'Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata'. Lo ha detto ai carabinieri Michele Antonio Gag… - HuffPostItalia : Imma Battaglia: 'La morte di Maria Paola è figlia di una cultura ipermachista' - MarfiaRos : RT @catlatorre: Parla Ciro, il compagno di Maria Paola: 'I suoi famigliari non volevano. Dicevano che era meglio morta che con uno così'.… - likeihood : RT @catlatorre: Parla Ciro, il compagno di Maria Paola: 'I suoi famigliari non volevano. Dicevano che era meglio morta che con uno così'.… -