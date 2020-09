Mortaruolo sulla sanità | “Riapertura di Cerreto viene da lontano”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La riapertura del presidio ospedaliero Santa Maria delle Grazie diSannita come ospedale di comunità è un risultato che parte da lontano”. Inizia così la nota stampa del Consigliere regionale Erasmo. “La buona sanità non la si fa con i selfie e con le dirette streaming. E se questo è l’unico impegno che alcuni candidati si possono permettere la fortuna per il Sannio è che con il governatore De Luca questa decisione l’abbiamo assunta già nel 2019. È presente infatti nel piano triennale 2019-2021 di edilizia sanitaria ed è un traguardo per il quale in questi mesi ho lavorato in silenzio, con serietà e con spirito di collaborazione con l’ASL Benevento e con la Regione Campania. Voglio ricordare che ...