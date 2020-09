Moria brucia: è il campanello d’allarme definitivo? (Di lunedì 14 settembre 2020) Moria brucia ancora. Questo indescrivibile orrore nel cuore dell’Europa, era stato denunciato fin dalla sua fondazione nel 2015 da decine di rapporti di ONG e di movimenti: quasi 20.000 esseri umani a febbraio e 13.000 al momento dell’incendio parcheggiati in una prigione di fango, spazzatura e violenza, filo spinato. Moria è il non-luogo programmato, dove coloro cui la fuga dalle più diverse provenienze ha già sottratto tutto, viene derubato anche il diritto fondamentale ad un asilo nella dignità, e la … Continua L'articolo Moria brucia: è il campanello d’allarme definitivo? proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 14 settembre 2020)ancora. Questo indescrivibile orrore nel cuore dell’Europa, era stato denunciato fin dalla sua fondazione nel 2015 da decine di rapporti di ONG e di movimenti: quasi 20.000 esseri umani a febbraio e 13.000 al momento dell’incendio parcheggiati in una prigione di fango, spazzatura e violenza, filo spinato.è il non-luogo programmato, dove coloro cui la fuga dalle più diverse provenienze ha già sottratto tutto, viene derubato anche il diritto fondamentale ad un asilo nella dignità, e la … Continua L'articolo: è ild’allarme? proviene da il manifesto.

BenecomuneNet : Alessandro Puglia: 'Vi racconto l'inferno di Moria dove brucia l'Europa' @VITAnonprofit - privatebusiness : RT @francescatotolo: #Lesbo, #Grecia: al minuto 01:10 si sente 'brucia #Moria brucia, ciao ciao'. Un secondo prima, uno di loro dice 'memnu… - ChiranAngelgela : RT @VITAnonprofit: Nawal Soufi, che ha a lungo operato in Sicilia aiutando centinaia di profughi, ci racconta l’inferno dei quasi 13mila sf… - rita68455390 : RT @VITAnonprofit: Nawal Soufi, che ha a lungo operato in Sicilia aiutando centinaia di profughi, ci racconta l’inferno dei quasi 13mila sf… - LuigiaFio : RT @Valeria_Gu: 'Vi racconto l'inferno di #Moria dove brucia l'Europa'. Non giriamoci dall'altra parte, davanti a donne e bambini che hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Moria brucia Moria brucia, mai più Moria Melting Pot Che cosa sta succedendo a Lesbo dopo l'incendio del campo profughi di Moria

Diverse migliaia di persone dormono in strada in pessime condizioni igieniche e di salute. L'Europa si sta attivando per trasferire alcuni migranti, ma il sindaco della capitale dell'isola si è detto ...

Dopo l’orrore a Moria. Appello

Negli ultimi giorni, devastanti incendi 1 hanno bruciato il Centro di registrazione e identificazione di Moria e le aree circostanti e l’hotspot dell’Ue sull’isola greca di Lesbo. Gli incendi hanno la ...

Diverse migliaia di persone dormono in strada in pessime condizioni igieniche e di salute. L'Europa si sta attivando per trasferire alcuni migranti, ma il sindaco della capitale dell'isola si è detto ...Negli ultimi giorni, devastanti incendi 1 hanno bruciato il Centro di registrazione e identificazione di Moria e le aree circostanti e l’hotspot dell’Ue sull’isola greca di Lesbo. Gli incendi hanno la ...