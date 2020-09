Mondo TV, verso co-produzione con tedesca Toon2Tango (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Mondo TV ha concordato con Toon2Tango di mettere in produzione entro l’anno il primo tra i progetti che hanno sviluppato congiuntamente nell’ambito dell’accordo di cooperazione annunciato a giugno 2019. La serie – spiega una nota – sarà prodotta in CGI, sarà composta da 26 episodi da 26 minuti ciascuno, e sarà realizzata con un budget globale di circa Euro 7,2 milioni da dividere in parti sostanzialmente uguali dai partner: i partner sono altresì impegnati nell’attuare la strategia di vendita e sono fiduciosi di portare a bordo alcune importanti emittenti televisive come co-investitori. Inoltre Toon2Tango ha informato la Mondo TV, all’interno dei propri accordi strategici, che per il primo tra i programmi per i ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) –TV ha concordato condi mettere inentro l’anno il primo tra i progetti che hanno sviluppato congiuntamente nell’ambito dell’accordo di cooperazione annunciato a giugno 2019. La serie – spiega una nota – sarà prodotta in CGI, sarà composta da 26 episodi da 26 minuti ciascuno, e sarà realizzata con un budget globale di circa Euro 7,2 milioni da dividere in parti sostanzialmente uguali dai partner: i partner sono altresì impegnati nell’attuare la strategia di vendita e sono fiduciosi di portare a bordo alcune importanti emittenti televisive come co-investitori. Inoltreha informato laTV, all’interno dei propri accordi strategici, che per il primo tra i programmi per i ...

chetempochefa : 'L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @P_M_1960: @EugenioCardi @AndreaBonturi Infatti Eugè c'è un mondo a sinistra non rapressetato e che invece vorrebbe esserlo. Il PD dovre… - P_M_1960 : @EugenioCardi @AndreaBonturi Infatti Eugè c'è un mondo a sinistra non rapressetato e che invece vorrebbe esserlo. I… - SoniaFurfaro : 'Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito' (Gv 3,16) La Santa Croce come segno di un Amore… - mgiovi_MaiSolo : @MetaErmal Grazie Ermal, il mondo della scuola ha bisogno più che mai del sostegno di tutti. Grazie per aver condiviso questo verso???? -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo verso Coronavirus: record di casi nel mondo, verso i 29 milioni di contagi Gazzetta del Sud Coronavirus: Oms, record casi nel mondo, 307.930 in 24h

ROMA, 14 SET - Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i contagi nel mondo sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il l ...

AFRICA/LIBERIA - Verso la Giornata Missionaria - “Eccomi manda me: a Foya i poveri e i semplici comprendono”

Foya (Agenzia Fides) – “La nostra piccola presenza, con p. Walter Maccalli (fratello di p. Pierluigi, rapito in Niger due anni fa) nella parrocchia di Foya, è importante per accompagnare nella fede tu ...

ROMA, 14 SET - Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i contagi nel mondo sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, il l ...Foya (Agenzia Fides) – “La nostra piccola presenza, con p. Walter Maccalli (fratello di p. Pierluigi, rapito in Niger due anni fa) nella parrocchia di Foya, è importante per accompagnare nella fede tu ...