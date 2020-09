Moda | l' eyewear Max Mara entra nel portfolio del gruppo Marcolin

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) Milano, 14 set. (Adnkronos) -Group annuncia oggi di aver siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da sole e da vista Max. La partnership prevede una durata di 5 anni con inizio a partire dall'1 novembre 2020 e segue gli accordi del 2019 per l'di Sportmax e Max&Co. La prima collezione Maxrealizzata daverrà presentata e indossata in occasione del fashion show di Maxa Milano giovedì 24 settembre 2020. Forme geometriche, un dialogo armonico tra materiali, accostamenti cromatici di nuance soft contraddistinguono le montature del brand. "L'ingresso del marchio Maxnel...