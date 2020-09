Mini guida di sopravvivenza al ritorno a scuola per mamme apprensive

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 14 settembre 2020) Carta e penna alla mano, prendendo appunti a velocità bionica durante la riunione con le insegnanti su Meet. Ci sono circa dodicimila nuove regole comportamentali per il ritorno a scuola. «Se scrivi, ricordi meglio», è vero. Decifrando i geroglifici convulsi a incontro virtuale concluso, personalmente, ho capito per prima cosa che, in quest’anno pandemico, occorre attrezzare i bambini con più mascherine che pastelli, con più gel igienizzante che quaderni, e che etichetta con nome is the new black, scolasticamente parlando.