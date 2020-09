Milik Juventus, il centravanti allo scoperto: Agnelli ha un piano (Di lunedì 14 settembre 2020) Arkadiusz Milik, nonostante le voci di mercato che lo accostano alla Roma, continua a preferire la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, vorrebbe solo il trasferimento alla Continassa. Se non dovesse concludersi l’operazione con la Roma, il polacco potrebbe addirittura decidere di restare alla corte di Gennaro Gattuso in attesa della scadenza del contratto. Juventus: Milik ha solo un desiderio L’ex Ajax potrebbe addirittura decidere di non giocare durante la stagione che sta per iniziare per poi svincolarsi e accordarsi con il club di Andrea Agnelli. Leggi anche:Mercato Juventus, un altro attaccante rifiuta i bianconeri Quest’ultimo, infatti, non ha alcuna intenzione di pagare i 20 milioni di Euro richiesti dal Napoli per il carrellino. Al momento, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 settembre 2020) Arkadiusz, nonostante le voci di mercato che lo accostano alla Roma, continua a preferire la. Secondo quanto riportato da Sky Sport, vorrebbe solo il trasferimento alla Continassa. Se non dovesse concludersi l’operazione con la Roma, il polacco potrebbe addirittura decidere di restare alla corte di Gennaro Gattuso in attesa della scadenza del contratto.ha solo un desiderio L’ex Ajax potrebbe addirittura decidere di non giocare durante la stagione che sta per iniziare per poi svincolarsi e accordarsi con il club di Andrea. Leggi anche:Mercato, un altro attaccante rifiuta i bianconeri Quest’ultimo, infatti, non ha alcuna intenzione di pagare i 20 milioni di Euro richiesti dal Napoli per il carrellino. Al momento, ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - forumJuventus : CorSera: 'Accordo Milik-Roma, ma De Laurentiis blocca tutto. Se l'operazione dovesse sbloccarsi Dzeko andrebbe alla… - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Milik ha deciso di rimanere a Napoli per andare via a zero tra un anno, questo allontana Dzeko dalla Juventus - BelpassoAlberto : RT @mirkocalemme: #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un dettaglio).… - j_giamp84 : Quando la #juve poteva fare investimenti e giravano i soldi nel calcio italiano tutti a lamentarsi, ora che la juve… -