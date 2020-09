Milan, Tonali si presenta: “Vestire questa maglia un sogno realizzato. Tutto sull’obiettivo Champions”. E l’Inter… (Di lunedì 14 settembre 2020) Giornata di presentazione in casa Milan.Si presenta il nuovo colpo di mercato del Milan Sandro Tonali, a pochi giorni dalla firma apposta sul contratto che lo legherà ai meneghini per le prossime cinque stagione. Acquistato dal Brescia in prestito oneroso con diritto di riscatto, il giocatore, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossonero in conferenza stampa."Da dove nasce la passione per il Milan? Parte da Sant'Angelo, i colori sono rossoneri, così come la mia prima squadra, a Sant'Angelo sono tutti Milanisti, dal mio papà che mi ha trasmesso la passione. Così da piccolo sono diventato Milanista. Il mister mi ha spiegato cosa bisogna affrontare partita per partita, mi farò trovare ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Giornata dizione in casa.Siil nuovo colpo di mercato delSandro, a pochi giorni dalla firma apposta sul contratto che lo legherà ai meneghini per le prossime cinque stagione. Acquistato dal Brescia in prestito oneroso con diritto di riscatto, il giocatore, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossonero in conferenza stampa."Da dove nasce la passione per il? Parte da Sant'Angelo, i colori sono rossoneri, così come la mia prima squadra, a Sant'Angelo sono tuttiisti, dal mio papà che mi ha trasmesso la passione. Così da piccolo sono diventatoista. Il mister mi ha spiegato cosa bisogna affrontare partita per partita, mi farò trovare ...

DiMarzio : @Pirichello L’ho fatto pure con i tifosi del Milan per Tonali (quando dicevano Inter), tranquillo... - AntoVitiello : #Tonali in conferenza: “Appena ho saputo del #Milan ho chiuso le porte alle altre squadre. L'inizio è stata una for… - AntoVitiello : Al 72' delll'amichevole a Milanello contro il Brescia, esordio per Sandro #Tonali con la maglia del #Milan - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ??#Milan, #Tonali si presenta ???'Quando ho saputo, ho chiuso le porte a tutte le altre'?? #LBDV #LeBombeDiVlad https://t.… - junews24com : Tonali: «Quando è arrivato al Milan, ho detto no a tutti. Vorrei giocare la finale di Manchester con la Juve» -… -