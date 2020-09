Milan, Tonali si presenta: “Appena ho saputo del Milan è stata la mia priorità” (Di lunedì 14 settembre 2020) Si è presentato direttamente da Milanello il nuovo centrocampista rossonero Sandro Tonali. Queste le parole dell’ex Brescia: “La mia passione per il Milan nasce dalla mia prima squadra, il Sant’Angelo, lì sono tutti Milanisti compreso mio papà. Fin da piccolo ero un tifoso rossonero – ha detto -. Con Pioli ho parlato e mi ha spiegato come affrontare le varie partite”. Poi la sua volontà di andare al Milan. “Volevo questa società da molto tempo. Cellino ha capito e ha mantenuto la parola: gli ho chiesto di fare questo sforzo nei miei confronti ed è stato fantastico. Appena ho saputo dell’interesse del ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Si èto direttamente daello il nuovo centrocampista rossonero Sandro. Queste le parole dell’ex Brescia: “La mia passione per ilnasce dalla mia prima squadra, il Sant’Angelo, lì sono tuttiisti compreso mio papà. Fin da piccolo ero un tifoso rossonero – ha detto -. Con Pioli ho parlato e mi ha spiegato come affrontare le varie partite”. Poi la sua volontà di andare al. “Volevo questa società da molto tempo. Cellino ha capito e ha mantenuto la parola: gli ho chiesto di fare questo sforzo nei miei confronti ed è stato fantastico. Appena hodell’interesse del ...

