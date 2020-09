Milan, Tonali: “Quando ha bussato il club rossonero ho chiuso tutte le porte” (Di lunedì 14 settembre 2020) Emozione, ambizione, felicità, obiettivi. È stato il giorno di Sandro Tonali, il giorno della presentazione ufficiale. Dopo la firma, i primi allenamenti e l'esordio in amichevole (contro l'ex Brescia), il nuovo numero 8 rossonero ha parlato in conferenza stampa a Milanello. Queste, rilasciate in diretta su Milan TV e AC Milan Official App, tutte le sue dichiarazioni:PASSIONE ROSSONERA"La mia passione rossonera nasce da Sant'Angelo, dai colori della mia prima squadra, da mio papà e dai cittadini di Sant'Angelo che sono soprattutto Milanisti. Per questo sono Milanista fin da bambino. Mi ricordo le Finali di Champions League di Manchester e Atene, anche una vittoria allo scadere contro il Chievo, gol di Seedorf, con un boato ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 settembre 2020) Emozione, ambizione, felicità, obiettivi. È stato il giorno di Sandro, il giorno della presentazione ufficiale. Dopo la firma, i primi allenamenti e l'esordio in amichevole (contro l'ex Brescia), il nuovo numero 8ha parlato in conferenza stampa aello. Queste, rilasciate in diretta suTV e ACOfficial App,le sue dichiarazioni:PASSIONE ROSSONERA"La mia passione rossonera nasce da Sant'Angelo, dai colori della mia prima squadra, da mio papà e dai cittadini di Sant'Angelo che sono soprattuttoisti. Per questo sonoista fin da bambino. Mi ricordo le Finali di Champions League di Manchester e Atene, anche una vittoria allo scadere contro il Chievo, gol di Seedorf, con un boato ...

DiMarzio : @Pirichello L’ho fatto pure con i tifosi del Milan per Tonali (quando dicevano Inter), tranquillo... - AntoVitiello : #Tonali in conferenza: “Appena ho saputo del #Milan ho chiuso le porte alle altre squadre. L'inizio è stata una for… - DiMarzio : #Milan | #Maldini tra mercato ed #UEL: 'Lo #Shamrock ci fa paura' - ManuFilippone95 : RT @SkySport: Milan, Maldini: 'Mai esistita trattativa per Chiesa, Tonali ha coronato un sogno' - Tindaro86 : RT @SimoneCristao: #Tonali in conferenza: 'Appena ho saputo che c'era la possibilità di venire qui ho chiuso le porte a tutti: c'è il Milan… -