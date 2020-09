Milan, quarantena per Leao: salta l’Europa League (Di lunedì 14 settembre 2020) Rafael Leao salterà il match di Europa League a causa della sospetta positività al Coronavirus: l’attaccante del Milan è in quarantena Rafael Leao è stato posto in isolamento forzato a causa della sospetta positività al Coronavirus. Il portoghese del Milan, che nei giorni scorsi non si è allenato con la squadra, salterà la sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Rafaelsalterà il match di Europaa causa della sospetta positività al Coronavirus: l’attaccante delè inRafaelè stato posto in isolamento forzato a causa della sospetta positività al Coronavirus. Il portoghese del, che nei giorni scorsi non si è allenato con la squadra, salterà la sfida di Europacontro lo Shamrock Rovers. Leggi su Calcionews24.com

TuttoMercatoWeb : Milan, Leao in quarantena per sospetto Covid. Salta l'Europa League, compagni negativi - Sport_Mediaset : #Milan, #RafaelLeao su Twitter: 'Sono in quarantena'. Il portoghese non si è ancora allenato e non sarà disponibile… - Gazzetta_it : #Leao in quarantena, lo ammette lui stesso su Twitter. E il Milan non smentisce - sportface2016 : #Milan, Rafael #Leao in #quarantena: salterà il match contro lo #Shamrock Rovers (#EuropaLeague) - 100x100Napoli : Leao svela di essere in quarantena -