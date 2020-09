Migranti, la denuncia di Emergency e Open Arms: "Italia e Malta hanno negato l'evacuazione medica di 9 persone bisognose di cure" (Di lunedì 14 settembre 2020) A bordo della nave umanitaria spagnola in 278 tra cui due bambini di 2 e 3 anni e 2 donne in gravidanza Leggi su repubblica (Di lunedì 14 settembre 2020) A bordo della nave umanitaria spagnola in 278 tra cui due bambini di 2 e 3 anni e 2 donne in gravidanza

cronaca_news : Migranti, la denuncia di Emergency e Open Arms: 'Italia e Malta hanno negato l'evacuazione medica di 9 persone biso… - VeronaNews_net : Migranti contagiati, la denuncia di Mariotti: 'Questi i risultati dell'immigrazionismo, Prefettura eviti ... –… - LesbicaModerna : È il 19 dicembre quando Jennifer viene aggredita da un suo connazionale: è lesbica e nigeriana. Per il suo orientam… - Mariate48641882 : RT @manginobrioches: Quindi la notizia 'imprenditrice di #Lampedusa denuncia: i migranti hanno mangiato i miei 4 cani' in realtà è: 'in un'… - TizCarmelitano : RT @vociglobali: E mentre #Moria diventa il simbolo del fallimento dell'#UE nelle politiche di accoglienza, la situazione è esplosiva anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti denuncia Migranti, la denuncia di Emergency e Open Arms: "Italia e Malta hanno negato l'evacuazione medica di 9 persone bisognose di cure" La Repubblica Migranti, la denuncia di Emergency e Open Arms: "Italia e Malta hanno negato l'evacuazione medica di 9 persone bisognose di cure"

Malta e Italia hanno negato l'evacuazione medica a nove dei 278 migranti soccorsi nei giorni scorsi nonostante le loro condizioni di salute siano state ritenute incompatibii con la loro permanenza a b ...

L'odio anche a casa nostra

Succede agli sportelli delle banche. Si ripete nelle contrattazioni immobiliari. Si amplifica sui campi di calcio. Qualche volta, è vio- lento in modo fisico; nella maggioranza dei casi, ferisce con l ...

Malta e Italia hanno negato l'evacuazione medica a nove dei 278 migranti soccorsi nei giorni scorsi nonostante le loro condizioni di salute siano state ritenute incompatibii con la loro permanenza a b ...Succede agli sportelli delle banche. Si ripete nelle contrattazioni immobiliari. Si amplifica sui campi di calcio. Qualche volta, è vio- lento in modo fisico; nella maggioranza dei casi, ferisce con l ...