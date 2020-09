Mignonnes, la regista difende il film da chi lo accusa: "Stiamo combattendo la stessa battaglia" (Di martedì 15 settembre 2020) La regista Maimouna Doucouré ha difeso il suo film Mignonnes dalle accuse di ipersessualizzare le bambine, sostenendo di essere impegnata nella stessa lotta. Maimouna Doucouré, regista del tanto discusso Mignonnes, che ha scatenato una campagna contro Netflix, ha difeso il film sostenendo che sta lottando la stessa battaglia sostenuta da chi critica il progetto. La filmmaker ha partecipato a un panel organizzato da UniFrance per celebrare 10 talenti del cinema francese da tenere d'occhio e ha avuto modo di commentare le polemiche in corso. Secondo la regista le accuse sono iniziate solo a causa di un poster considerato offensivo e poi ritirato dai materiali promozionali. Maïmouna ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020) LaMaimouna Doucouré ha difeso il suodalle accuse di ipersessualizzare le bambine, sostenendo di essere impegnata nellalotta. Maimouna Doucouré,del tanto discusso, che ha scatenato una campagna contro Netflix, ha difeso ilsostenendo che sta lottando lasostenuta da chi critica il progetto. Lamaker ha partecipato a un panel organizzato da UniFrance per celebrare 10 talenti del cinema francese da tenere d'occhio e ha avuto modo di commentare le polemiche in corso. Secondo lale accuse sono iniziate solo a causa di un poster considerato offensivo e poi ritirato dai materiali promozionali. Maïmouna ...

