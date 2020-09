Microsoft che acquisisce Bungie? Il prezzo troppo alto ha bloccato tutto (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo aver lasciato lo sviluppo della serie Halo a 343 Industries, Microsoft e Bungie non hanno avuto alcuna partnership accattivante tra loro fino a quest'anno, ma alcune nuove voci di corridoio suggeriscono che Microsoft sia sempre stata interessata ad acquisire lo studio.Durante un recente podcast di Jeff Grubb su YouTube, il noto giornalista di GamesBeat ha confermato di aver sentito da diverse fonti che Microsoft ha tentato più volte di acquisire Bungie in passato, ma a causa del prezzo elevato dello studio, non sono riusciti mai a concludere l'affare.Detto questo, Microsoft probabilmente non è interessata all'acquisizione di studi nel prossimo futuro poiché Grubb ha rivelato che la società sta investendo molto in qualcosa che non ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo aver lasciato lo sviluppo della serie Halo a 343 Industries,non hanno avuto alcuna partnership accattivante tra loro fino a quest'anno, ma alcune nuove voci di corridoio suggeriscono chesia sempre stata interessata ad acquisire lo studio.Durante un recente podcast di Jeff Grubb su YouTube, il noto giornalista di GamesBeat ha confermato di aver sentito da diverse fonti cheha tentato più volte di acquisirein passato, ma a causa delelevato dello studio, non sono riusciti mai a concludere l'affare.Detto questo,probabilmente non è interessata all'acquisizione di studi nel prossimo futuro poiché Grubb ha rivelato che la società sta investendo molto in qualcosa che non ...

