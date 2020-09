Metzelder nei guai | confessa il possesso e la diffusione di pornografia minorile

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 14 settembre 2020) E' stato uno dei più forti difensori del Nuovo Millennio in Germania. In carriera ha vestito maglie gloriose come quelle di Borussia Dortmund, Real Madrid e Schalke 04. Anche per questo motivo la vicenda che ha visto coinvolto Christophha davvero dell'incredibile. L'ex giocatore è stato accusato di aver diffuso materiale pedopornografico. Sul suo cellulare sarebbero stati rinvenuti ben 297 file di foto incriminate trasmessi via Whatsapp ad alcuni conoscenti.CONFESSIONESecondo quanto riportato dai giornali tedeschi Der Spiegel e Bild, lo stessoavrebbeto apertamente le proprie responsabilità, ammettendo di aver posseduto e diffuso materiale sensibile riguardanti soggetti minorenni. ITA Sport Press.