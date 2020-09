METEO sino al 20 settembre. SUPER ANTICICLONE, ma anche qualche temporale (Di lunedì 14 settembre 2020) METEO sino AL 20 settembre 2020, ANALISI E PREVISIONE Una piccola area d’instabilità resta ancora annidata tra la Sicilia e le coste libico-tunisine, con ulteriore occasione per insidiosi temporali sull’Isola. Il vortice ciclonico ha perso energia, senza però morire del tutto, nonostante un vasto campo di alta pressione che domina sul resto d’Italia, ma soprattutto alle medie latitudini europee dove si posiziona il cuore della struttura anticiclonica. Questo potente ANTICICLONE è responsabile anche del caldo anomalo che domina su un’ampia parte dell’Europa, dove vige un contesto climatico da piena estate. Il campo di alta pressione risulta più debole alle latitudini mediterranee e tenderà ulteriormente a perdere ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 14 settembre 2020)AL 202020, ANALISI E PREVISIONE Una piccola area d’instabilità resta ancora annidata tra la Sicilia e le coste libico-tunisine, con ulteriore occasione per insidiosi temporali sull’Isola. Il vortice ciclonico ha perso energia, senza però morire del tutto, nonostante un vasto campo di alta pressione che domina sul resto d’Italia, ma soprattutto alle medie latitudini europee dove si posiziona il cuore della struttura anticiclonica. Questo potenteè responsabiledel caldo anomalo che domina su un’ampia parte dell’Europa, dove vige un contesto climatico da piena estate. Il campo di alta pressione risulta più debole alle latitudini mediterranee e tenderà ulteriormente a perdere ...

zazoomblog : METEO sino al 20 settembre. SUPER ANTICICLONE ma anche qualche temporale - #METEO #settembre. #SUPER #ANTICICLONE… - meteogiornaleit : #Meteo sino al 17: CALDO importante in arrivo su Italia. Vedremo la sua durata, in virtù di un cambiamento per met… - infoitinterno : Un nuovo Autunno. Meteo Aeronautica sino all’11 Ottobre 2020 - meteogiornaleit : Proiezioni valide 30 del Meteo Aeronautica. Una tendenza che proprio non ci piace. La cartina è eloquente. Voi che… - zazoomblog : METEO sino al 18 Settembre. CALDO ANOMALO estivo. E l’Autunno? - #METEO #Settembre. #CALDO #ANOMALO -