Merenda | salviette | gel e mascherina Dal nido al liceo | ecco come fare lo zaino

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ogni scuola ha le sue regole per contrastare il virus. Alcune hanno abolito le borracce, altre le hanno introdotte . Per i più piccoli quasi ovunque c'è il divieto di portare la sacca di tela. Vestiti ...

MrHeisenberg78 : Scuola: No alle mascherine di tela,solo chirurgiche,ah visto che ci siete pure il gel x le mani e le salviette igie… -

Ultime Notizie dalla rete : Merenda salviette

QUOTIDIANO.NET

di Luca Bolognini Per la famiglia Coniglini, sette sotto un tetto, la tempesta perfetta si è materializzata ieri sera alle 20,30. Dopo cena, papà Anacleto e mamma Clarabella si sono guardati negli occ ...Sul sito di due istituti comprensivi, tutte le nuove regole: la merenda non si scambia e sulle bottigliette nome e cognome MASSA. La scuola è per migliaia di famiglie una routine: cartella, merenda, g ...