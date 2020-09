Mercato Juventus, Paratici sfida l’Inter: offerta per il calciatore del Chelsea (Di lunedì 14 settembre 2020) Mercato Juventus – Paratici va a caccia di un laterale difensivo. Pronto un nuovo derby d’Italia con l’Inter: l’obiettivo è Marcos Alonso del Chelsea. Secondo tuttojuve.com, Paratici in queste ore si sarebbe reso protagonista di un sondaggio con il Chelsea per capire la fattibilità di un’eventuale operazione legata a Marcos Alonso, pupillo di Conte, che lo vorrebbe all‘Inter. La dirigenza bianconera avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. offerta prontamente rifiutata dai Blues. Abramovich non vuole fare sconti: lo spagnolo partirà soltanto se ai Blues arriverà un assegno da 35 milioni di euro. Non sono ammessi prestiti: il terzino ex Fiorentina ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 settembre 2020)va a caccia di un laterale difensivo. Pronto un nuovo derby d’Italia con l’Inter: l’obiettivo è Marcos Alonso del. Secondo tuttojuve.com,in queste ore si sarebbe reso protagonista di un sondaggio con ilper capire la fattibilità di un’eventuale operazione legata a Marcos Alonso, pupillo di Conte, che lo vorrebbe all‘Inter. La dirigenza bianconera avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.prontamente rifiutata dai Blues. Abramovich non vuole fare sconti: lo spagnolo partirà soltanto se ai Blues arriverà un assegno da 35 milioni di euro. Non sono ammessi prestiti: il terzino ex Fiorentina ...

