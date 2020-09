Meloni: “Inaccettabile violenza contro i gay”. Ma gli Lgbt la ‘massacrano’ così (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set – “Un pensiero e una preghiera per Maria Paola, strappata alla vita a 20 anni per mano di suo fratello. Tanta la violenza che si cela dietro questa inaccettabile morte: da quella contro gli omosessuali a quella sulle donne. Ma anche quella indegna idea che una donna non possa scegliere per sé stessa e che abbia bisogno del permesso di qualcuno per essere libera”. E ancora: “Lo Stato deve tornare a farsi sentire e dare il messaggio chiaro che la violenza non è tollerata e chiunque la pratichi ne dovrà rispondere davanti alla legge”. Così Giorgia Meloni ha commentato la tragedia di Caivano, dove una ragazza di 18 anni è morta ieri cadendo dallo scooter speronato dal fratello che non accettava la relazione della sorella con un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set – “Un pensiero e una preghiera per Maria Paola, strappata alla vita a 20 anni per mano di suo fratello. Tanta lache si cela dietro questa inaccettabile morte: da quellagli omosessuali a quella sulle donne. Ma anche quella indegna idea che una donna non possa scegliere per sé stessa e che abbia bisogno del permesso di qualcuno per essere libera”. E ancora: “Lo Stato deve tornare a farsi sentire e dare il messaggio chiaro che lanon è tollerata e chiunque la pratichi ne dovrà rispondere davanti alla legge”. Così Giorgiaha commentato la tragedia di Caivano, dove una ragazza di 18 anni è morta ieri cadendo dallo scooter speronato dal fratello che non accettava la relazione della sorella con un ...

AutonomoVeneto : RT @IlPrimatoN: Le parole della Meloni non vanno giù agli Lgbt - qutebutno : RT @Iperbole_: Ma la Giorgia Meloni indignata per l'omicidio di #MariaPaola, che dice 'la violenza contro i gay è inaccettabile' e chiede a… - Elisa_Pasella : RT @Iperbole_: Ma la Giorgia Meloni indignata per l'omicidio di #MariaPaola, che dice 'la violenza contro i gay è inaccettabile' e chiede a… - albertoavarino : RT @Iperbole_: Ma la Giorgia Meloni indignata per l'omicidio di #MariaPaola, che dice 'la violenza contro i gay è inaccettabile' e chiede a… - carlamartamari : RT @Iperbole_: Ma la Giorgia Meloni indignata per l'omicidio di #MariaPaola, che dice 'la violenza contro i gay è inaccettabile' e chiede a… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni “Inaccettabile Coronavirus, Canal Plus cancella il video satirico della pizza Covid-19 dopo proteste italiane Corriere della Sera