Medico della Roma | “Zaniolo sta bene | venerdì in Italia”

(Di lunedì 14 settembre 2020) "Nicolò sta, l'intervento è stato eseguito correttamente e l'evoluzione è ottima. In questo momento si è alzato e sta camminando con l'ausilio delle stampelle. Se l'evoluzione sarà in linea con quella che stiamo osservando, il calciatore venerdì rientrerà in Italia e inizierà il suo percorso riabilitativo a Trigoria". Lo dice Massimo Manara responsabile sanitarioall'indomani dell'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Nicolò Zaniolo."Premesso che i tempi di recupero sono quelli standard per questo tipo di infortunio, va sottolineato che ogni atleta fa un percorso a sé -prosegue Manara sul sitosocietà giallorossa-. In questo senso non verrà messa alcuna pressione ...