Matera | stupro turiste minorenni inglesi | arrestati rimangono in silenzio

Ultime Notizie dalla rete : Matera stupro

Matera, 14 settembre 2020 - Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro giovani sentiti nell'ambito degli interrogatori di garanzia davanti al gip di Matera Angelo Onorati, arrestati dal ...Iniziano oggi in tribunale a Matera gli interrogatori di garanzia dei quattro arrestati a Pisticci per lo stupro di gruppo di cui sono state vittime due 15enni inglesi durante una festa in una villa d ...